В Украине медленно прекращаются осадки, завтра дождь ожидается только в северной и центральной части страны. Столбики термометров на юге достигнут отметки в 13 градусов.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в западных регионах страны ночью ожидается -1...+1 градусов, днем +2...+8 градуса. Осадки прогнозируются только в Ровенской, Житомирской и Винницкой областях.

В восточных областях Украины ночью столбики термометров покажут +1...+8 градусов, днем воздух прогреется до +3...+8 градусов. Синоптики не исключают, что в дневное и ночное время суток в Полтавском и Днепропетровском регионах пройдут дожди.

В северных регионах страны и в Киеве ожидаются дожди, ночью до +6...+8 градусов, днем также +6...+8 градусов.

В центральной части Украины ночью столбики термометров покажут +6...+8 градусов, днем +5...+8 градусов. По данным синоптиков, ожидается дождь.

Теплее всего будет в южных регионах страны. Здесь ночью будет +7...+13 градусов, днем же столбики термометров поднимутся до +6...+11 градусов. Осадков не прогнозируется.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за дождя и снега утром в четверг в Украине без света остались жители полутора сотен населенных пунктов.

Также мы сообщали, что в Укргидрометцентре прогнозируют теплую зиму в Украине.