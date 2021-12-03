Синоптики ожидают, что нынешняя зима в Украине будет теплее обычного, а уже в феврале к нам может прийти весенняя погода. Об этом сообщила глава отдела прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, передают "Факты".

"Декабрь может быть на 1-2 градуса теплее, чем в среднем за период 1993-2016 годов, а январь и февраль - на 2-3 градуса. Следовательно, существует высокая вероятность того, что уже в феврале будет весенняя погода", - сказала Балабух.

Расчеты синоптиков показывают, что в этом году на погоду в Украине существенно повлияет гребень Азорского антициклона. Также не обойдется без воздействия антициклонов, которые, скорее всего, будут образовываться на Ближнем Востоке и Балканах.

"Нынешней зимой у нас вполне возможен дефицит осадков. Учтите, что и осенью их выпало недостаточно" - добавил метеоролог.

Напомним, на днях в декабре синоптики прогнозировали снегопады и мороз до 23 градусов.

Также мы сообщали, что утром в пятницу, 3 декабря, из-за снега без электричества остались почти сто населенных пунктов Украины.