Утром в пятницу, 3 декабря, из-за мокрого снега без электричества остались 90 населенных пунктов во Львовской и Закарпатской областях.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

"По состоянию на 07:00 3 декабря в результате усложнения погодных условий (мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 90 населенных пунктов в 2 областях (Львовская – 86 и Закарпатская – 4)", - рассказали спасатели.

По данным ГСЧС, устранением последствий непогоды занимаются бригады облэнерго.

Напомним, "Страна" писала о том, какой будет погода в Украине в декабре 2021 года. В частности, по прогнозам синоптиков, сильные снегопады, а также морозы в некоторых регионах до -23 градусов ночью и до -15 днем вероятны даже в первой декаде месяца.

Также мы сообщали, что вчера, 2 декабря, синоптик предупредила украинцев о дожде, снеге и порывах ветра. Так, осадки сегодня вероятны в западных, в северных, местами в центральных областях и в Харьковской области. Территории, не вошедшие в этот перечень, смогут избежать существенных осадков.