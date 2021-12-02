В пятницу территория Украины окажется в котле северного циклона, поэтому синоптики прогнозируют осадки из-за прохождения атмосферного фронта. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В западных областях ожидаются осадки, преимущественно в виде снега. Ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях прогнозируют сильный снег. А в Карпатах - еще и налипание мокрого снега, метели и гололедица на дорогах. Температура воздуха в этих регионах в течение суток будет около ноля градусов.

На остальной территории- без осадков. Лишь днем ​​в северных и большинстве центральных областей возможен мокрый снег и дождь. На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица.

Ближайшей ночью в этих регионах температура воздуха будет колебаться от +3 до -2. В дневные часы - до +​​2-7 градусов. В южных и восточных областях ночью +3-8, а днем ​​+8-13 градусов.

Ветер в Украине северо-западный, на юге и востоке южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области в пятницу ночью - без осадков, а днем обещают ​​мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью по области от +3 до -2, днем до +​​2-7 градусов. В Киеве ночью от 0 до +2 градусов, днем ​​+4-6.

Ранее "Страна" писала о том, что ГСЧС предупредила о снегопадах и метелях в Украине в пятницу.

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