В пятницу, 3 декабря, в Украине ожидается существенное ухудшение погоды до первого уровня опасности. Об этом предупреждают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям на своей странице в соцсети.

По данным ГСЧС, ближайшей ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях ожидается значительный снег, а также налипание мокрого снега. Кроме того спасатели предупреждают о возможных метелях и гололедице на дорогах.

Также сильный снегопад прогнозируют в Карпатах (II уровень опасности, оранжевый).

В ГСЧС предупреждают, что погодные условия могут привести к нарушению движению транспорта на дорогах и улицах. А в Карпатах местами дороги могут стать и вовсе не проездными, поэтому транспорт может и вообще остановиться.

Напомним, по данным синоптиков, в нынешнем декабре в Украине ожидаются сильные снегопады и морозы до 23 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что спасатели показали видео последствий метели на горе Поп Иван в Карпатах.

Также мы сообщали, что украинских водителей призвали быть осторожнее из-за снегопадов и гололедицы в стране.