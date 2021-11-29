Синоптик предупредила украинцев о приближении холодов и гололедицы. Карта атмосферных фронтов
Синоптик Наталья Диденко рассказала о прогнозе погоды в последний день осени и предупредила о похолодании и возможной гололедице.
Об этом синоптик сообщила в Facebook в понедельник, 29 ноября.
По словам Диденко, ноябрь в Украине завершится холодной погодой – температура воздуха будет низкой повсюду.
В течение дня во всех регионах страны ожидается -2...+4 градусов. По словам синоптика, +4 градуса будет максимальной температурой.
Несколько выше, традиционно, ожидается в южной части Украины. Здесь столбики термометров покажут +4...+9 градусов, в Крыму будет до +10 градусов.
Синоптик рассказала, что сегодняшний атмосферный фронт завтра покинет нашу территорию, потому существенных осадков не будет.
Разве что, прогнозирует Диденко, ночью и утром его остатки приведут к дождю и мокрому снегу на Западе, Севере и в восточных областях.
Западный ветер будет порывистым - как и всегда, когда заходит холодный воздух, дополнительно охлаждающий окружающую среду.
Синоптик порекомендовала украинцам подготовить на завтра более теплый гардероб.
По словам Диденко, 1 декабря нас снова будут затрагивать атмосферные фронты.
2-3 декабря немного потеплеет, но это скорее "атмосфера будет дразниться", а с 3 декабря снова наступит похолодание.
Синоптик советует "встретите первую гололедицу как положено".
"Зима все же идет к нам", - добавила Наталья Диденко.
В Украину идет похолодание. Источник: Facebook/Наталья Диденко
Ранее "Страна" сообщала, что в последний день осени Украину накроют дожди с мокрым снегом и придут холода.
Также мы писали, что сегодня, 29 ноября, последний день пребывания Украины в теплом секторе мощного циклона, который движется на юго-восток. Это означает, что в ближайшие дни будет холодать, и похолодание начнется с запада.