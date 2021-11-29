Ведущий сотрудник российского центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что ночь на 30 ноября в Москве может стать рекордно теплой.

Об этом он рассказал в Facebook.

Как объяснил синоптик, осень в Центральной России закончится небывалым теплом. На регион обрушатся "сильнейшие субтропические ливни", из-за чего Среднерусская возвышенность "превратится в ледяной каток".

Небольшие дожди начнутся уже в понедельник, 29 ноября, и позже перерастут в ливни. Причиной погодных изменений станет циклон балканского происхождения "Бенедикт", насыщенный субтропическим теплом и влагой Адриатического моря.

Воздух будет прогрет до +4...+6 градусов тепла, что станет самым высоким показателем за всю историю метеостанции ВДНХ с 1948 года. Предыдущий рекорд был установлен в 2006 году - тогда в Москве ночью было +4,4 градуса.

Между тем в Киеве 23 ноября, хотя календарная зима еще не наступила, уже выпал первый снег. Днем снег падал вперемешку с дождем и долго на поверхностях не залеживался. А к вечеру стихия разгулялась: снег повалил хлопьями и укрыл газоны и припаркованные автомобили.

В некоторых регионах Украины первый снег появился раньше, в ночь на пятницу, 19 ноября. В тот день он выпал сразу в нескольких регионах Украины, например, в Черниговской области. Снег был мокрый и быстро растаял, но некоторые успели его сфотографировать.