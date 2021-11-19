В ночь на пятницу, 19 ноября, сразу в нескольких регионах Украины выпали осадки в виде снега. Снег был мокрый и быстро растаял, но горожане успели его сфотографировать.

Фотографиями снега украинцы делятся в социальных сетях.

В частности, снег выпал в Черниговской области.

Снег в Черниговской области. Фото: facebook.com/r.semenovka

Кроме того, мокрый снег выпал ночью в Сумской области.

Снег в Сумской области. Фото: segodnya.ua

Горные районы Львовской области также засыпало снегом.

Снег во Львовской области. Фото: t.me/novynylivelviv

Начало засыпать снегом и горнолыжные курорты Карпат. В отличие от других регионов, в Закарпатской области снег шел не только ночью, но и продолжил идти и днем.

Снег в Закарпатской области. Фото: zak-insider.com

Напомним, в этом году Буковель засыпало первым снегом 12 декабря. Кроме того, уже в сентябре в Карпатах шел снег. Из-за непогоды видимость в горах была ограничена.

Также сообщалось, что в пятницу в Украине ожидаются осадки, в том числе и мокрый снег, но уже в выходные дни придет непродолжительное потепление.