В пятницу, 19 ноября, в Украине ожидается динамичная синоптическая ситуация. Северные циклоны VOLKER и ULRICH будут влиять на погоду большинства областей страны, поэтому стоит ожидать дождей, а иногда даже мокрый снег. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Пятничная погода будет облачной, ветреной, немного серой и монотонной, но все же, типичной для этой поздней осенней поры. Температура воздуха будет постепенно расти, на выходных ожидается непродолжительное потепление.

В западных областях прогнозируют умеренный дождь, температура ночью от 0 до +5 градусов, днем +​​5-10. В Карпатах мокрый снег, температура ночью от 0 до -5 градусов, днем ​​около 0.

На остальной территории Украины ночью, кроме юга и востока, местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем ​​умеренный дождь. Температура воздуха ночью около 0, днем ​​+3-8, в восточных областях ночью до 2-7 градусов ниже ноля, а в дневные часы от ​​0 до +5.

Ветер в Украине юго-западный, западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 🌬 15-20 м/с.

В Киеве и области в пятницу ночью - небольшой дождь, местами с мокрым снегом, днем ​​умеренный дождь.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 0 до +2, днем ​​+5-7.

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