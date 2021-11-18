В пятницу в Украине ждут мокрый снег, а в выходные - потепление. Карта погоды по регионам
В пятницу, 19 ноября, в Украине ожидается динамичная синоптическая ситуация. Северные циклоны VOLKER и ULRICH будут влиять на погоду большинства областей страны, поэтому стоит ожидать дождей, а иногда даже мокрый снег. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Пятничная погода будет облачной, ветреной, немного серой и монотонной, но все же, типичной для этой поздней осенней поры. Температура воздуха будет постепенно расти, на выходных ожидается непродолжительное потепление.
В западных областях прогнозируют умеренный дождь, температура ночью от 0 до +5 градусов, днем +5-10. В Карпатах мокрый снег, температура ночью от 0 до -5 градусов, днем около 0.
На остальной территории Украины ночью, кроме юга и востока, местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем умеренный дождь. Температура воздуха ночью около 0, днем +3-8, в восточных областях ночью до 2-7 градусов ниже ноля, а в дневные часы от 0 до +5.
Ветер в Украине юго-западный, западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 🌬 15-20 м/с.
В Киеве и области в пятницу ночью - небольшой дождь, местами с мокрым снегом, днем умеренный дождь.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 0 до +2, днем +5-7.
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