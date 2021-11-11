Северо-восточную часть Китая укрыло рекордным количеством снега за последние 100 лет. В результате непогоды погиб 1 человек, среди пострадавших - более 5,6 тыс.

Об этом сообщает издание "Синьхуа".

В столице провинции Ляонин, в городе Шэньян, средняя высота снежного покрова достигла 51 см.

"Это самый высокий уровень снегопада с 1905 года", - отмечают в сообщении.

По данным местных СМИ, в соседней Внутренней Монголии в результате снегопада погиб один человек, и более 5600 тыс. жителей пострадали. Кроме того, непогода в стране вызвала сбой в движении наземного и железнодорожного движения.

В городе возникли проблемы с движением транспорта.

По словам, исследователей-метеорологов города, метель была чрезвычайно случайным и экстремальным погодным явлением, которого не ожидали.

В городе Шэньян и северо-восточном Китае уже выпустили 27 красных предупреждений, что является самым высоким предупреждением о метели.

Также синоптики зафиксировали волну холода, которая началась в воскресенье, в некоторых частях северо-восточного Китая термометр показывал -14 градусов мороза.

Кроме того, сильный снегопад, ледяной дождь и снег с дождем также обрушились в последние дни и на город Харбин (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай - Ред.), это негативно отразилось на работе муниципальных систем электроснабжения, отопления и транспорта.

Город Харбин противостоит непогодным условиям.

Городские власти незамедлительно ввели в действие план экстренного реагирования. Предприятия всех отраслей усилили профилактические и противоаварийные меры, чтобы гарантировать бесперебойное функционирование городского хозяйства и безопасную жизнь населения.

Напомним, ранее мы сообщали о том на Пекин внезапно обрушилась первая зимняя метель и резкое похолодание. Власти страны объявили предупреждение об "оранжевом" уровне опасности.

Кроме того, мы информировали о том, что мощная песчаная буря обрушилась на Узбекистан. В четверг вечером, 4 ноября, она началась в Сырдарьинской области и вскоре достигла Ташкента. Сильный ветер и песок в воздухе наблюдался по всей республике. По данным синоптиков, в некоторых районах Бухарской, Навоийской и Джизакской областей скорость ветра увеличилась до 20-25 м/с.