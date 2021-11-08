На Китай внезапно обрушилась первая зимняя метель и резкое похолодание. Власти страны объявили предупреждение об "оранжевом" уровне опасности. Национальный метеорологический центр прогнозирует снежные бури на северо-востоке Китая. По его данным, в некоторых регионах за сутки выпадет 45 миллиметров снега.

Об этом сообщает Reuters.

Метеорологи отмечают, что в этом году в Пекине первый снег выпал на 23 дня раньше. В зону резкого похолодания попала территория от Пекина до Шанхая и Гуанчжоу, где в воскресенье температура воздуха снизилась сразу на целых 14 градусов по Цельсию.

Сотни тысяч людей вышли на улицу в Пекине, чтобы насладиться заснеженными туристическими местами, такими как Запретный город и Universal Studios Resort, несмотря на ограничения COVID-19.

Из-за снежной бури в Пекине были закрыты несколько участков автомагистралей, остановлено автобусное сообщение более чем по 160 маршрутам и сокращено количество рейсов в двух крупных аэропортах города. Скоростные поезда в Тяньцзинь и Шанхай были отменены или задержаны.

Напомним, что в Крыму гору Ай-Петри засыпало снегом. Это случилось в конце октября.

Ранее "Страна" писала о том в конце прошлой недели Узбекистан накрыла мощная песчаная буря, пострадали люди.