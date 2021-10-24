В Украине со следующей недели ночные показатели температуры воздуха снизятся до 6 градусов мороза. А тем временем в Крыму, на горе Ай-Петри снег выпал уже в воскресенье, 24 октября.

Соответствующий снимок в своем Telegram-канале разместила т.н. "глава" администрации Ялты Янина Павленко.

"С первым снегом, друзья! Ай-Петри сегодня!", - подписала она фотографии.

Напомним, сегодня в Киеве до конца дня объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигнут 18 м/с, объявлен первый уровень опасности.

Также "Страна" писала, что в Киеве жилые дома начали подключать к отоплению. Процесс планируют завершить за неделю.

Ранее мы информировали, что в ночь с субботы на воскресенье, 31 октября, Украина в очередной раз переходит на зимнее время. По правилам это мероприятие проводится в 4 утра, но можно перевести часы перед сном в субботу. Отмотать время нужно будет на один час назад.