Контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка", расположенный на административной границе с Крымом прекращает свою работу, согласно распоряжению Херсонской облгосадминистрации. Об этом сообщает Херсонский погранотряд Госпогранслужбы Украины.

"Решение о прекращении работы указанного контрольного пункта въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее принято согласно распоряжению Херсонской областной государственной администрации от 08 октября 2021 года № 792 и по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", - говорится в сообщении пограничников.

Теперь пересечь административную границу с Крымом можно будет только в КПВВ "Каланчак" или КПВВ "Чонгар", которые продолжают свою работу в штатном режиме.

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