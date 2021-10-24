В Киеве до конца сегодняшнего дня объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 18 метров в секунду. На севере Украины, а также в Сумской, Черниговской и Киевской областях ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем.

Об этом сообщает синоптическая служба Укргидрометцентра в Facebook.

Сообщается, что в ближайшие часы в Киеве и до конца суток 24 октября ожидаются порывы ветра 15-18 метров в секунду (I уровень опасности, желтый).

Напомним, с понедельника в Украину придет похолодание. Морозы до -6 передают по всей стране, в горах вероятно понижение температуры до -9 и снег.

Также мы сообщали, что облако диоксида серы из вулкана на Канарах накрыло Украину, синоптики не исключают кислый дождь.