По территории Европы перемещаются воздушные массы с повышенным уровнем концентрации выделяемого при извержении вулкана диоксида серы SO2. Ученые отследили это движение с помощью спутникового мониторинга и связывают его с извержением вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма (Канарский архипелаг, Испания), сообщает Украинский гидрометцентр.

"В настоящее время, эти воздушные массы уже достигли территории Украины. Но, как отмечают ученые, волноваться все же не стоит! Ведь превышение концентраций SO2 наблюдается не в приземном слое атмосферы, а на значительных высотах - 10-15 км", - говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре заверяют, что на воздух, которым дышат украинцы, эти массы не повлияют. А в случае выпадения осадков образуется слабокислый дождь.

"По словам ученых, он не представляет существенной опасности для окружающей среды. К тому же, синоптическая ситуация в Украине сейчас является динамической - воздушные массы довольно быстро будут перемещаться по территории нашей страны в ближайшие дни. И по прогнозам, в течение следующих суток масса воздуха, содержащего превышены концентрации SO2 уже практически полностью покинет территорию Украины, отходя в восточном направлении", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что на Канарских островах эвакуировали более семисот человек после нового всплеска активности вулкана.

Также мы сообщали, что извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Канарах привело к землетрясениям и молниям.