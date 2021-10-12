На Канарских островах, где почти месяц продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха, дополнительно эвакуировали свыше 700 человек из-за продвижения потока лавы в северо-западном направлении.

Об этом сообщает El Pais во вторник, 12 октября.

Покинуть свои дома пришлось части жителей в районе Лос-Льянос-де-Аридане.

С тех пор, как обвалилась северная часть конуса вулкана, его активность возросла. Потоки лавы стали более интенсивными и жидкими. По последним данным, быстрее движется северный поток. Накануне он добрался до помещений цементного завода. Из-за выделения токсичных соединений, около 3 500 жителям близлежащих районов приказали закрыть окна и не выходить из дома.

Национальный географический институт за последние часы зафиксировал 64 мелких землетрясения. Самое мощное из них, магнитудой 4.1, ощущалось на всей территории острова.

Аэропорт Пальма, который несколько дней подряд снова был закрыт, пока принимает и отправляет рейсы, но со значительными сдвигами в графике, а около десятка рейсов отменены.

До этого, с начала извержения вулкана 19 сентября, пришлось эвакуировать около 6 тысяч человек. Первое время людям в отдельные часы, когда ситуация считалась безопасной, позволяли возвращаться домой забрать больше имущества. Лава поглотила уже около 1000 домов и более 150 гектаров сельскохозяйственных земель, на значительной части которых расположены банановые плантации.

Зафиксирована новая активность вулкана Кумбре-Вьеха. Источник: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что потоки лавы из вулкана на испанском острове Ла-Пальма на Канарских островах разрушили еще несколько домов. Извержение дополнилось землетрясениями и вспышками молний.

Также мы информировали, что на острове Ла-Пальма произошло самое сильное с начала извержения вулкана землетрясение.