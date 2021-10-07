На острове Ла-Пальма, Канарские острова, произошло землетрясение магнитудой 4,3 - мощнейшее с начала извержения вулкана на острове.

Об этом сообщает Национальный географический институт в четверг, 7 октября.

Подземные толчки зафиксировали в районе населенного пункта Вилья-де-Масо, очаг залегал на глубине 35 км.

Землетрясение стало самым сильным с начала извержения 19 сентября. В последние дни на острове вновь усилилась сейсмологическая активность.

Национальный Географический Институт сообщил о землетрясении на Ла-Пальме. Источник: Twitter/НГИ

Ранее "Страна" сообщала, что извержение вулкана Кумбре Вьеха на испанском острове Ла-Пальма усилилось, уже разрушены почти 900 зданий, раскаленная лава покрыла более 17 гектаров земли и добралась до океана. Общая протяженность разрушенных стихией дорог составляет 27,4 километра, в целом вулканическая лава покрыла примерно 17,2 га земли, дойдя до побережья океана.

Также мы информировали, что аэропорт на испанском острове Ла Пальма вновь открылся, но рейсы по-прежнему не осуществляются. Расположенный на канарском острове вулкан продолжает выбрасывать лаву и облака пепла.