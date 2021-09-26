Аэропорт на испанском острове Ла Пальма в воскресенье вновь открылся, но рейсы по-прежнему не осуществляются. Расположенный на канарском острове вулкан продолжает выбрасывать лаву и облака пепла.

Беспилотник агентства Reuters заснял реку раскаленной лавы, которая стекает по склонам кратера и проходит рядом с жилыми домами. Также на кадрах запечатлели участки земли и здания, покрытые черной массой более медленной старой лавы.

По словам директора комитета по ликвидации последствий извержения вулкана Мигеля Анхеля Моркуэнде, люди, которых эвакуировали из городов Таканде-де-Арриба, Таканде-де-Абахо и Таджуя теперь могут вернуться домой.

Более того, компания-оператор аэропорта "Aena" заявила, что аэропорт возобновил работу после чистки взлетно-посадочной полосы от пепла.

В то же время авиакомпания Binter, которая обслуживает Канарские острова, утверждает, что пока не собирается возобновлять полеты из-за погодных условий.

Также испанские издания сообщили, что все сегодняшние рейсы были отменены.

Папа римский Франциск также выразил солидарность с пострадавшими от извержения вулкана в еженедельном обращении с площади Святого Петра в Ватикане.

Так, извержение разрушило сотни домов и заставило местные власти эвакуировать около 6 тысяч человек.

Напомним, 19 сентября, на испанском острове Пальма, расположенном в Канарском архипелаге в Атлантическом океане, началось извержение вулкана Тенегия. В этой местности в последнее время была повышенная сейсмическая активность.

Еще 17 сентября сейсмологи предупредили о возможности извержения вулкана на испанском острове Ла Пальма, о чем свидетельствует серия небольших землетрясений.