В Украине начало недели, 25-26 октября, будет холодным и без осадков, ночью передают морозы. Погоду в стране будет определять поле высокого атмосферного давления и холодная воздушная масса.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

25 октября по всей Украине - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 0-5° мороза, на остальной территории 0-5° тепла; днем 6-11°, на Закарпатье и Прикарпатье до 13° тепла.

В Киеве в понедельник - без осадков, температура ночью 0-2° мороза, днем 7-9° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений в день 25 октября самая высокая температура была зафиксирована на отметке 21,1 градусов тепла в 1923 году, самая низкая - ночью на отметке 6,8 градусов мороза в 2014 году.

Во вторник, 26 октября, в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-5° мороза, в Карпатах и на крайнем востоке до 9° мороза; днём 7-12° тепла, на Закарпатье и на Прикарпатье до 15°.

В Киеве 26 октября без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем около 10° тепла.

Как писала "Страна", синоптики прогнозировали украинцам похолодание из-за мощного циклона, центр которого сейчас располагается над Финляндией и затягивает холодным арктическим воздухом всю Европу.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики назвали регионы Украины, где в воскресенье ожидают мокрый снег.