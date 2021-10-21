В пятницу, 22 октября, в Украине еще сохранится теплая погода. Порывистый ветер, который наблюдался в четверг, завтра в большинстве областей понемногу утихнет. Синоптики рекомендуют насладится приятным осенним теплом перед похолоданием в выходные, сообщает Украинский гидрометцентр.

Завтра в Украине без осадков, небольшой дождь возможен лишь на Закарпатье. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных, а ночью и в восточных областях местами порывы ветра 15-20 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха +7-12 градусов. В дневные часы +14-19, на юге страны до +22.

В пятницу в Киеве и области осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около +10, а днем ​​+16-18 градусов.

Напомним, на днях синоптики обещали похолодание в Украине и назвали регионы, где в воскресенье ожидают мокрый снег.

Ранее "Страна" писала о том, что ради спасения климата человечеству придется отказаться от мяса. Свинина и говядина станут предметами роскоши.

Также мы сообщали, что Google и YouTube запретили продвигать и монетизировать контент, в котором отрицают изменение климата человеком.