После солнечной осенней погоды, которая задержится в Украину до конца рабочей недели, в субботу и воскресенье, 23 и 24 октября, в Украину начнет заходить холодный воздух арктического происхождения. Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

Она пока не раскрывает подробности погоды, которая ждет украинцев в ближайшие выходные. Однако в Украинском гидрометцентре на субботу и воскресенье прогнозируют мокрый снег в некоторых регионах Украины.

По данным синоптиков, осадки в виде мокрого снега с дождем ожидаются на севере Украины - в Сумской и Черниговской области, а также, возможно, и в столичном регионе. Температура там опустится до +3...+5 ночью и до +5...+7 градусов в дневные часы.

В остальных областях Украины прогнозируют переменную облачность с ночными +4...+6 градусами и дневными +7...+14.

Напомним, в Карпатах утренние морозы длятся уже целую неделю.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик рассказала о потеплении в Украине в среду и четверг.

Также мы сообщали, что карпатский горнолыжный курорт Буковель 12 октября сегодня засыпало первым снегом.