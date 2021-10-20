Синоптики назвали регионы Украины, где в воскресенье ожидают мокрый снег
После солнечной осенней погоды, которая задержится в Украину до конца рабочей недели, в субботу и воскресенье, 23 и 24 октября, в Украину начнет заходить холодный воздух арктического происхождения. Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.
Она пока не раскрывает подробности погоды, которая ждет украинцев в ближайшие выходные. Однако в Украинском гидрометцентре на субботу и воскресенье прогнозируют мокрый снег в некоторых регионах Украины.
По данным синоптиков, осадки в виде мокрого снега с дождем ожидаются на севере Украины - в Сумской и Черниговской области, а также, возможно, и в столичном регионе. Температура там опустится до +3...+5 ночью и до +5...+7 градусов в дневные часы.
В остальных областях Украины прогнозируют переменную облачность с ночными +4...+6 градусами и дневными +7...+14.
Напомним, в Карпатах утренние морозы длятся уже целую неделю.
Ранее "Страна" писала о том, что синоптик рассказала о потеплении в Украине в среду и четверг.
Также мы сообщали, что карпатский горнолыжный курорт Буковель 12 октября сегодня засыпало первым снегом.