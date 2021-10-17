Температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский сегодня утром, 17 октября, опустилась до 3 градусов мороза. При этом отрицательная температура воздуха по утрам держится там уже на протяжении недели. Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"По состоянию на 07:50 17.10.2021 на горе Поп Иван Черногорский облачно, температура воздуха -3 градуса, ветер южно-западный, 5 м/с", - говорится в сообщении.

Уточним, что согласно сообщениям поисково-спасательного поста, температура воздуха на вершине в Закарпатской области не поднималась выше нуля уже целую неделю.

Известно, что гора Поп Иван (Поп Иван Черногорский или Черная Гора) имеет высоту 2 028 метров. Она считается одной из самых высоких вершин Украинских Карпат и находится на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Ранее "Страна" сообщала, что в сентябре на Черногорском хребте на горе Поп Иван в украинских Карпатах выпал снег. Дул штормовой ветер, его порывы достигали 30 метров в секунду. Людям не рекомендовали ходить в горы. Спасатели выпустили специальное предупреждение для туристических групп.