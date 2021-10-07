В то время, как на Закарпатье столбики термометров показывают +19 градусов, утром в четверг, 7 октября, на горе Поп Иван Черногорский зафиксировали минусовую температуру.

Об этом сообщает пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста на своей странице в Facebook.

По их данным, по состоянию на утро четверга на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляет -2 градуса. При этом в Карпатах солнечно. Ветер дует юго-восточный 12-13 м/с.

Напомним, ранее синоптик объяснила, как и где облачность спасет украинцев от ночных заморозков.

Также мы писали, что прошедший сентябрь был одним из самых холодных за последние годы. Средняя температура этого месяца в Киеве была ниже климатической нормы последних тридцати лет. При этом теплее всего было 13 сентября. Тогда максимальная температура достигла +27 градусов.

Кроме того, сообщалось, что, по данным ученых, северное полушарие ждет очень суровая зима. Предстоящей зимой значительно выше вероятность того, что холодный арктический воздух будет неоднократно врываться на просторы Азии, Северной Америки и Европы и приносить резкие похолодания.