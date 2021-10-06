В четверг, 7 октября, погода в Украине будет солнечной и прохладной. Почти на всей территории страны ожидается штормовой ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, завтра в большинстве западных и юго-восточных областей ожидаются сильные порывы ветра — до 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Впрочем, осадков на территории Украины не предвидится.

На Закарпатье завтра ожидается +17...+19 градусов. Также в южных областях днем будет до +12...+14 градусов. В восточном регионе температура прогреется до +11...+14 градусов.

Температура воздуха ночью опустится до +1...+7 градусов тепла. При этом в некоторых регионах прогнозируют заморозки - (0... +2 градуса) в Черниговской, Сумской, Полтавской областях. Исключение составляет только крайний юг и Закарпатье.

В Киеве завтра будет сухо, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью будет на уровне от+1...+3 градусов тепла, днем +11...+13 градусов.

Ранее синоптики предупредили жителей Киевской области об опасных метеорологических явлениях в регионе. В частности, по ночам в период 5-7 октября по области ожидаются заморозки на поверхности почвы до 0-5 градусов, а местами в воздухе 0-2 градуса. Как сообщает Украинский гидрометцентр, это соответствует первому уровню опасности.

Также мы писали, что прошедший сентябрь был одним из самых холодных за последние годы.