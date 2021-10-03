Теплая и солнечная погода, которая радовала украинцев на этих выходных, продлится и с понедельника, 4 октября. Температура воздуха поднимется до +21 градуса, во всех областях прогнозируют сухую погоду без осадков, говорится на сайте Укргидрометцентра.

В западных областях страны столбики термометров днем поднимутся до +19...+21 градусов (Ужгород, Черновцы, Львов, Ивано-Франковск). Впрочем, ночная температура здесь нередко будет опускаться до 0, на почве возможны заморозки.

Согласно прогнозу погоды, антициклон повлечет за собой солнечную погоду без осадков. С новой недели следует ожидать переменной облачности без осадков. В западных и северных регионах, в низинах и у водоемов возможен туман.

Ночью температура воздуха на юге будет до +3...+9 градусов, а на остальной территории Украины – около 0...+3.

В Киеве погода 4 октября также будет солнечной и без осадков. Днем температура будет достигать около +16 градусов, а ночью +3..+5 градусов.

Как писала "Страна", прошедший сентябрь в Украине оказался холоднее нормы последних 30 лет.

Также мы писали, что после ночных заморозков в Украину придет комфортная осенняя погода.