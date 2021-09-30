В последний рабочий день нынешней недели, в пятницу, 1 октября, в Украине ожидается переменно облачная погода, на большей части страны без осадков. Лишь на Волыни, а также во Львовской области и на Закарпатье местами прогнозируют дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +1-6 градусов, но на поверхности почвы в северо-восточной части Украины в воздухе заморозки 0-5 градусов В западных областях ночью +4-9. В дневные часы на большей части Украины +11-16, на Закарпатье до +18-20 градусов.

1 октября в Киеве и области прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью опустится до +1-6, по области на поверхности почвы заморозки 0-5 градусов, днем +11-16.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в октябре в Украине.

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