Синоптики предупреждают жителей Киевской области об опасных метеорологических явлениях в регионе. В частности, по ночам в период 5-7 октября по области ожидаются заморозки на поверхности почвы до 0-5 градусов, а местами в воздухе 0-2 градуса. Как сообщает Украинский гидрометцентр, это соответствует первому уровню опасности.

При этом синоптики обращают внимание, что в самой столице заморозков в ближайшие ночи не ожидается.

Напомним, нынешняя зима может стать в буквальном смысле катастрофической для многих регионов. всему Северному полушарию этой зимой прочат лютые морозы и серьезные погодные испытания. Что может резко усугубить ситуацию на энергорынке. Причем, даже не в плане цен (хотя они, безусловно, тоже взлетят). Речь идет о нехватке ресурсов и даже блэкаутах. Подробнее об этом можно почитать в материале "Страны".

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики рассказали, какой будет погода в октябре в Украине.

Также мы сообщали, что ООН выпустила доклад о грядущей климатической катастрофе и разбирались, о чем там речь и что это значит для Украины.