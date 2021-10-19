В среду, 20 октября, в Украине, где ожидается ясная и безоблачная погода, в некоторых областях температура воздуха поднимется до +18 градусов. А уже на следующий день потепление охватит практически всю территорию страны. При этом в Украине ожидается ветренная погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"К нам идет потепление. Уже завтра, 20 октября, в большинстве областей Украины улицы наполнятся счастливыми людьми, которые будут греться при температуре воздуха +12...+16 градусов. На западе Украины даже до +18 градусов", - написала синоптик.

Холоднее всего, по ее словам, будет в восточных регионах, в Сумской и Полтавской областях. Там столбики термометров покажут днем ​​от +7 до +11 градусов.

В Киеве в среду будет без осадков. В течение дня температура воздуха ожидается до +14 градусов.

Кроме того, уже 21-22 октября, теплая погода охватит практически всю территорию страны, пишет синоптик. А в западных областях будет местами +19...+22 градуса.

Вместе с тем, синоптическая ситуация сейчас выглядит так, что с северо-запада давит мощный циклон, а на юге Европы задержался упрямый антициклон.

"Их противостояние приведет к сильному ветру, местами до штормовых порывов. Поэтому будьте очень внимательными вблизи старых ветвистых деревьев, билбордов и между высокими домами, где ветер закручивается особенно мощно", - добавила Диденко.

Снова похолодает в Украине уже 23-24 октября.

Напомним, сегодня, 19 октября, синоптики прогнозировали дожди в восточных регионах.

Между тем, в Карпатах уже похолодало. Там утренние морозы длятся почти неделю.