В понедельник, 18 октября, в Украине ожидается ухудшение погодных условий - в ряде областей пройдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, осадки пройдут на западе, затронув часть северных областей. Ожидается, что дожди пройдут во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской и Черниговской областях.

Синоптики прогнозируют, что на улице будет от 7 до 14 градусов тепла. После захода солнца столбик термометра покажет от -1 до +6 по Цельсию.

Напомним, температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский сегодня утром, 17 октября, опустилась до 3 градусов мороза. Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста. Согласно сообщениям поисково-спасательного поста, температура воздуха на вершине в Закарпатской области не поднималась выше нуля уже целую неделю.

Ранее "Страна" сообщала, что в сентябре на Черногорском хребте на горе Поп Иван в украинских Карпатах выпал снег. Дул штормовой ветер, его порывы достигали 30 метров в секунду. Людям не рекомендовали ходить в горы. Спасатели выпустили специальное предупреждение для туристических групп.