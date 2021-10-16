В субботу, 16 октября, почти на всей территории Украины будет солнечно и без осадков. Однако в дневное время в некоторых центральных и северных регионах вероятен небольшой дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Теплее всего будет в южной и восточной частях Украины. В частности, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях обещают до +16 градусов. Кроме того, на Закарпатье столбики термометра поднимутся до +15 градусов.

Холоднее всего будет на севере. Так, на Черниговщине и Сумщине прогнозируют +11...+13 градусов. Также холодно будет и в Одессе. Там обещают +10...+12 градусов. На западе страны температура воздуха прогреется только до +11...+13 градусов.

Температура ночью составит +1...+6 градусов. В южной части страны ночью ожидается +5...+10 градусов, днем +12...+17 градусов.

В ночное и утреннее время в Украине, кроме южной части, местами будет туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киевской области 16 октября будет без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Температура ночью составит +1...+6 градусов, днем - +10...+15 градусов. В Киеве ночью +4...+6 градусов, днем +12...+14 градусов.

Ранее мы писали о том, что Буковель 12 октября засыпало первым снегом.

В то же время в Карпатах снег выпал еще в сентябре.