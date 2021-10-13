Принесший в Украину дожди циклон в течение следующих суток уже покинет нашу страну, поэтому осадки в четверг, 14 октября, прекратятся и уступят место ясной переменно облачной погоде. Температура воздуха при этом существенно меняться не будет, сообщает Украинский гидрометцентр.

Ветер ожидается юго-западный, в южной и восточной части северо-восточный, 5-10 м / с.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +4 градусов, а в западных регионах и до минусовых отметок. В дневные часы потеплеет до +8-16 градусов. Теплее всего будет на юго-востоке, где прогреется до +17. А прохладнее всего - на западе страны, где дневная температура воздуха не превысит +10.

В Киеве и области в четверг, 14 октября, ночью дождь, днем ​​без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура воздуха ночью +4-6 градусов, днем ​​+10-12.

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