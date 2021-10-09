В субботу утром, 10 октября, на горе Поп Иван Черногорский (гора в Карпатах) зафиксировали температуру воздуха -9 градусов Цельсия.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Фейсбуке.

Как сообщается в публикации, состоянием на 8:30 9 октября, в субботу, на карпатской горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляла -9 градусов Цельсия.

Также на карпатской вершине облачно, туман, ветер восточный, 18 м/с.

Гора Поп Иван (Поп Иван Черногорский или Черная Гора) имеет высоту 2028 метров. Она считается одной из самых высоких вершин Украинских Карпат и находится на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Ранее "Страна" сообщала, что в июле на Черногорском хребте на горе Поп Иван в украинских Карпатах выпал снег. Похожая картина наблюдалась еще 14 июня. Тогда в карпатском высокогорье снова выпал снег.

Позже, уже в конце сентября, в Карпатах также пошел снег с дождем. Дул штормовой ветер, его порывы достигали 30 метров в секунду. Людям не рекомендовали ходить в горы.