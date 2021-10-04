В Карпатах спасли туриста, который перевернулся на квадроцикле. Инцидент произошел на горе Васкул, которая расположена примерно в двух километрах от горы Поп Иван. Сообщение о травмировавшемся туристе спасатели ГСЧС получили в субботу, 2 октября, около 17:50.

Об этом инциденте сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как выяснилось, в помощи нуждался 35-летний турист, который попал в аварию, катаясь на квадроцикле.

В 18:30 сотрудники ГСЧС прибыли к месту, где находился травмированный, а в 19:14 его доставили к посту Поп Иван. Оттуда на квадроцикле туриста доставили в село Яворник. В 20:55 травмированного встретили медики.

Напомним, на Закарпатье медики спасли 20-летнюю девушку ради развлечения решила съесть мухоморы ради развлечения, чтобы испытать галлюциногенные свойства этого растения.

Ранее "Страна" писала о том, что в Карпатах на узкой трассе перевернулся автобус с туристами, ранения получили пять человек.

Также мы сообщали, что группа альпинистов на Эльбрусе попросила помощи из-за непогоды. К прибытию спасателей погибли как минимум трое.