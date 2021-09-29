На Закарпатье 20-летняя девушка ради развлечения решила съесть грибы, но в итоге отравилась ими. Тогда в "скорую помощь" поступило сообщение от парня. Он рассказал, что его подруге стало плохо.

Об этом сообщает mukachevo.net.

В КНП "Закарпатский территориальный центр экстренной медицинской помощи" объяснили, что девушка жаловалась на головокружение, судороги и ухудшение общего состояния.

Ее отвезли в больницу прямо из леса, недалеко от санатория "Карпаты". После чего медики оказали девушку первую помощь и отвезли в Свалявскую городскую больницу.

Как выяснилось, она отравилась мухомором.

"Молодые люди решили развлечься и испытать галлюциногенные свойства этого растения. При этом только своевременное обращение в 103 и помощь медиков спасли жизнь девушке", - пишут в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в Украине участились отравления дикорастущими грибами. Только в августе зафиксировали 11 случаев, в которых пострадали 17 взрослых и двое детей, а за первых 10 дней осени выявлено уже 12 случаев.

Помимо этого, две сестры 4 и 12 лет скончались после того, как многодетная семья поужинала грибами. Сразу после грибного ужина пятеро детей почувствовали себя плохо, но мать не обращалась к медикам почти неделю.