В Днепре в пятницу, 17 сентября, прощаются с погибшей при взрыве автомобиля на проспекте Богдана Хмельницкого спикером областного управления ГСЧС Дарьей Гречищевой. Траурная церемония проходит на улице Набережная Заводская в Храме Рождества Пресвятой Богородицы.

Попрощаться с трагически погибшей Дарьей, которой через месяц должно было исполниться только 36 лет, пришли десятки коллег, знакомых и друзей. Похоронят ее в Никополе, где живут ее родные.

К слову, в Украине сегодня отмечают День спасателя и в Днепре он оказался невеселым.

Коллеги и друзья пришли попрощаться с Дарьей Гречищевой. Скриншот с видео

Напомним, о взрыве автомобиля в час пик на оживленной магистрали Днепра стало известно утром 15 сентября. На воздух взлетела одна из припаркованных иномарок. Машину и людей, которые были внутри салона разорвало на куски. Как позже выяснилось, погибшими оказались спикер ГСЧС Днепропетровской области 36-летняя Дарья Гречищева и ветеран АТО Алексей Кавлак.

Также мы сообщали, что взрыв автомобиля в Днепре правоохранители расследуют как теракт, хотя рассматривают и другие версии.