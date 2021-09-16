По предварительным данным, причиной взрыва автомобиля в Днепре, при котором погибли сапер АТО и сотрудница ГСЧС, стало прикрепленное к машине взрывное устройство.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает агентство "Интерфакс-Украина" в четверг, 16 сентября.

Собеседник агентства заявил, что, по данным следствия, в машине было установлено самодельное взрывное устройство. По одной из версий, продолжил он, оно могло быть прикреплено к днищу авто и сработало как раз в тот момент, когда водитель сел в машину.

Напомним, о взрыве стало известно утром в среду, 15 сентября. Взрыв прогремел на оживленной улице в час пик.

По данным "Страны" погибшие - это мужчина, экс-сапер в зоне АТО Алексей Калпак. Он являлся членом правления общественной организации "Украинский легион", которая занимается помощью военнослужащим, теробороной.

Погибшая женщина была сотрудницей пресс-службы ГСЧС города. Ее звали Дарья Гречищева. Ее называют одной из лучших работниц ГСЧС, а ее отдел - одним из лучших среди всех региональных пресс-служб ГСЧС.

Правоохранители завели дело по факту взрыва автомобиля в Днепре с предварительной правовой квалификацией "теракт".