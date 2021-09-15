Директор Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко поделился со "Страной" воспоминаниями о погибшей начальнице пресс-службы областного управления ГСЧС Дарье Гречищевой, которую он давно знал и им приходилось вместе работать.

"Мы не были близкими друзьями, но после каких-либо событий, когда вместе работали, на пресс-конференциях она и я рассказывали, сколько вызовов обслужили и пожаров потушили. Потом обнялись, разошлись. Я знаю, что она есть, она знает, что я есть. Я понимаю, что человек был очень позитивным, профессиональным, жаждущим жизни, с бурей положительных эмоций. Она волонтерила, учила доврачебной помощи", - говорит Шевченко.

О гибели Дарьи в результате взрыва автомобиля он узнал от бригады "скорой помощи". По его словам, он до сих пор не может поверить в произошедшее.

"Дарья - это просто фонтан эмоций и неимоверный позитив. Я не представляю, что ее нет. От моей бригады пришла информация, что найдены права Дарьи. Тогда я позвонил генералу Андрею Кульбачу и попросил: "Андрей, скажи, что Дарья просто бегала или прыгала с камерой и с микрофоном, и у нее выпали права из кармана. Скажи, что это так". На что он ответил мне: "Нет, Радий, это не так", - поделился Шевченко.

По его словам, соревнования бригад "скорой помощи", которые стартовали сегодня в Днепре, открыли минутой молчания. Таким образом полторы сотни людей почтили память Дарьи.

"Сегодня у нас открылись одиннадцатые соревнования бригад "скорой помощи", на которые, по традиции, приехали мои друзья. Для нас это праздник, мы его ждали два года из-за ковида в 2020 году. Но в этот раз соревнования мы открываем другим поводом и месседжем. Минутой молчания полторы сотни людей решили почтить память нашей подруги, с которой мы шли плечом к плечу", - сообщил Шевченко "Стране".

Кроме этого, Радий отметил, что у Дарьи было постоянное желание учиться и работать, а благодаря профессионализму из пресс-службы областной ГСЧС ей удалось сделать "конфетку".

"Дарья горела желанием улучшать ГСЧС, показать лучшие стороны службы. Она хотела учиться дальше, писать диссертацию. Она фактически сделала из пресс-службы ГСЧС "конфетку" - не по функционалу, а в плане того, как она представляла ее в Днепропетровской области и Украине. Она презентовала службу. Может быть, придала ей человеческое лицо, показала ее душу. Мне тяжело говорить… Мы были в одной группе на стажировке в Эстонии", - объяснил он.

На вопрос о том, были ли у Дарьи недоброжелатели, Радий дал отрицательный ответ.

"Это глупости. Ни должность, ни жизненная позиция об этом не говорят. Это был сплошной позитив и отсутствие каких-либо конфликтов. Она констатировала факты, преподносила их красиво", - резюмировал он.

Напомним, о взрыве авто в час пик на оживленной магистрали Днепра стало известно утром 15 сентября. Местные паблики сообщили, что машину и людей, которые были внутри салона разорвало на куски. Также мы сообщали, что, вместе с Дарьей во время взрыва погиб ветеран АТО, сапер Алексей Кавлак.

Подробнее о случившемся в Днепре можно почитать в материале "Страны".