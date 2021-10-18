Во вторник, 19 октября, в Украине ожидается прохладная погода, днем +10...+13 градусов, ночью +3...+7 градусов. На востоке страны синоптики прогнозируют осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в понедельник, 18 октября.

В западных регионах страны столбики термометров покажут +10...+13 градусов днем и +3...+6 градусов ночью. Ожидается переменная облачность.

В восточных областях Украины днем воздух прогреется до +10...+13 градусов, ночью будет +3...+6 градусов. Ожидаются кратковременные дожди.

В северных регионах страны и в Киеве днем столбики термометров поднимутся до +10...+12 градусов, ночью ожидается +2...+5 градусов. Осадков не ожидается, переменная облачность.

В южных областях Украины тоже прохладно. Здесь днем температура воздуха +12...+14 градусов, ночью понижение температуры до +5...+7 градусов. Осадки не прогнозируются.

Карта прогноза погоды по областям Украины на 19 октября. Источник: Укргидрометцентр

Ранее "Страна" сообщала, что прошедший сентябрь был одним из самых холодных за последние годы. Средняя температура этого месяца в Киеве была ниже климатической нормы последних тридцати лет.

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