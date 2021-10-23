В воскресенье, 24 октября, в Украине ожидается сухая осенняя погода. Ночью из-за приближения к нулю будет чувствоваться первый, почти зимний, холод.

В западных регионах страны ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут +7...+10 градусов, ночью ожидается +1...+5 градусов, сообщает Укргидрометцентр в субботу, 23 октября.

В восточных областях Украины днем температура воздуха будет +8...+11 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +2...+6 градусов.

В северной части страны и в Киеве переменная облачность, днем синоптики прогнозируют +7...+10 градусов, ночью +1...+4 градуса.

Теплее всего будет в южной части Украины. Днем здесь воздух прогреется до +10...+14 градусов, ночью ожидается +4...+8 градусов. Переменная облачность, возможны осадки в Симферополе.

Укргидрометцентр сообщил о погоде на воскресенье, 24 октября. Источник: Укргидрометцентр

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве жилые дома начали подключать к отоплению. Процесс планируют завершить за неделю.

Также мы информировали, что в ночь с субботы на воскресенье, 31 октября, Украина в очередной раз переходит на зимнее время. По правилам это мероприятие проводится в 4 утра, но можно перевести часы перед сном в субботу. Отмотать время нужно будет на один час назад.