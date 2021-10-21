В среду, 21 октября, в Украине, несмотря на солнечную погоду, ожидаются сильные порывы ветра. В связи с этим спасатели объявили штормовое предупреждение по всей территории страны.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям на своей Фейсбук-странице.

"Днем 21 октября в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с", - говорится в сообщении.

Из-за ухудшений погодных условий в Украине спасатели объявили I (желтый) уровень опасности.

Также, по данным ГСЧС, с 21 по 23 октября в восточных регионах, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Между тем, по данным синоптиков, сегодня по всей Украине будет преобладать солнечная погода. Кроме того, в большинстве регионов ожидается тепло, температура воздуха поднимется до +19 градусов.

Карта погоды на 21 октября

Напомним, ранее синоптики назвали регионы Украины, где в воскресенье, 24 октября, ожидают мокрый снег.

Также мы рассказывали, что в Карпатах утренние морозы длятся почти неделю.