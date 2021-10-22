Синоптики прогнозируют украинцам похолодание в субботу и воскресенье. Мощный циклон, центр которого сейчас располагается над Финляндией, затягивает холодный арктический воздух и быстро распространяет его на Европу. Поэтому уже завтра, 23 октября, холодный воздух достигнет Украины. Из-за этого температура воздуха снизится на 5-7 градусов по сравнению с пятничной. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в разных регионах страны погода будет отличаться. В частности, в восточных, южных регионах, а также в Кировоградской и Днепропетровской областях временами может накрапывать небольшой дождь. На остальной территории осадков не будет.

Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/ с, в северной части будет наиболее ветрено.

Температура воздуха ночью +3-8 градуса, в дневные часы потеплеет до +​​10-15 °. На юге и юго-востоке страны ночью +7-12, а днем ​​+15-20.

В Карпатах временами небольшой мокрый снег, температура в течение суток от -2 градусов до +3.

В Киеве и в области в субботу, 23 октября, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4-7, а днем ​​+11-14 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики назвали регионы Украины, где в воскресенье ожидают мокрый снег.

Также мы сообщали, что облако диоксида серы из вулкана на Канарах накрыло Украину, синоптики не исключают кислый дождь.