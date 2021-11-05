Снег в столицу может нагрянут негаданно-нежданно уже на следующей неделе. По данным погодных ресурсов, температура воздуха плавно снизиться до нуля и -1 к среде, 10 ноября. А в воскресенье, 14 ноября, выпадет мокрый снег.

Если верить синоптикам, то зима в столицу придет на 3 дня раньше, чем в прошлом году.

Рассказываем, какую погоду обещают киевлянам и когда она начнет портиться.

Погода на месяц в Киеве

Сегодня теплая осень обещает в последний раз заглянуть в большинство областей Украины. Например, в Киеве прогнозируют до +17 тепла.

Такой показатель температуры можно считать продолжительным "бабьим" летом. Можно успеть насладиться солнечными деньками и вдоволь побродить по осенней шуршащей листве в парке рядом с домом.

Говоря о деталях, в ближайшие дни будет ветрено. Порывы ветра могут достигать 12 м/с.

По данным meteonova, атмосферное давление в Киеве будет немного повышено в вечернее время - 750-753 мм рт.ст. И такие перепады показателей ртутного столба в городских условиях могут сказаться на двух категориях людей: метеозависимых и сердечниках.

Первая категория может ощущать потливость, перепады настроения, испытывать головную боль, головокружение, слабость, апатию или тошноту. Гипертоники, которые относятся ко второй категории, могут ощущать приступы стенокардии.

Как передает Укргидрометцентр, до конца недели температура воздуха в Киеве опустится на 11 градусов - с +17 до +6 днем и с +11 до -1 в ночное время. Чаще станут лить дожди, на смену сегодняшней солнечной погоде придет хмурая пора.

А в следующую среду, 10 ноября, столицу накроют ночные морозы до -1 градуса.

Следующая неделя будет преимущественно дождливой, пасмурной.

Судя по данным Gismeteo, на смену теплой осенней погоде уже через неделю придет мокрый снег с дождем. Температура в Киеве опустится до +3 днем, а вечером возможна температура около 0 и -2 градусов.

Первый снег в столице вероятно выпадет уже в воскресенье, 14 ноября. Таких холодных и снежных дней в ноябре будет с неделю в общей сумме.

В 2020 году первый снег покрыл гору Поп Иван еще 27 сентября при 0 градусах и быстро растаял. В Киеве он выпал 17 ноября и спровоцировав масштабные пробки и гололед.

В этом году первый снег засыпал Буковель 12 октября, поэтому на курорте подготавливают трассы к катанию.

Также "Страна" писала, что Киев в этом году раньше распрощался с метеорологической осенью - она пришла на месяц раньше, чем в прошлом году.