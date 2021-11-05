Зима в Киеве. Архивное фото
Зима в Киеве. Архивное фото "Страны"

Снег в столицу может нагрянут негаданно-нежданно уже на следующей неделе. По данным погодных ресурсов, температура воздуха плавно снизиться до нуля и -1 к среде, 10 ноября. А в воскресенье, 14 ноября, выпадет мокрый снег.

Если верить синоптикам, то зима в столицу придет на 3 дня раньше, чем в прошлом году

Рассказываем, какую погоду обещают киевлянам и когда она начнет портиться.

Погода на месяц в Киеве

Сегодня теплая осень обещает в последний раз заглянуть в большинство областей Украины. Например, в Киеве прогнозируют до +17 тепла.

Такой показатель температуры можно считать продолжительным "бабьим" летом. Можно успеть насладиться солнечными деньками и вдоволь побродить по осенней шуршащей листве в парке рядом с домом.  

погода на сегодня

Говоря о деталях, в ближайшие дни будет ветрено. Порывы ветра могут достигать 12 м/с. 

По данным meteonova, атмосферное давление в Киеве будет немного повышено в вечернее время - 750-753 мм рт.ст. И такие перепады показателей ртутного столба в городских условиях могут сказаться на двух категориях людей: метеозависимых и сердечниках.

Первая категория может ощущать потливость, перепады настроения, испытывать головную боль, головокружение, слабость, апатию или тошноту. Гипертоники, которые относятся ко второй категории, могут ощущать приступы стенокардии.

погода в киеве на неделю

Как передает Укргидрометцентр, до конца недели температура воздуха в Киеве опустится на 11 градусов - с +17 до +6 днем и с +11 до -1 в ночное время. Чаще станут лить дожди, на смену сегодняшней солнечной погоде придет хмурая пора.

А в следующую среду, 10 ноября, столицу накроют ночные морозы до -1 градуса. погода киев

Следующая неделя будет преимущественно дождливой, пасмурной. 

Судя по данным Gismeteo, на смену теплой осенней погоде уже через неделю придет мокрый снег с дождем. Температура в Киеве опустится до +3 днем, а вечером возможна температура около 0 и -2 градусов. 

Первый снег в столице вероятно выпадет уже в воскресенье, 14 ноября. Таких холодных и снежных дней в ноябре будет с неделю в общей сумме. 

погода в киеве на месяц

В 2020 году первый снег покрыл гору Поп Иван еще 27 сентября при 0 градусах и быстро растаял. В Киеве он выпал 17 ноября и спровоцировав масштабные пробки и гололед

В этом году первый снег засыпал Буковель 12 октября, поэтому на курорте подготавливают трассы к катанию.

Также "Страна" писала, что Киев в этом году раньше распрощался с метеорологической осенью - она пришла на месяц раньше, чем в прошлом году

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