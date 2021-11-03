Густые туманы окутают Украину ночью и утром в четверг, 4 ноября. Уже к ночи атмосферное давление значительно возрастет и страна окажется "на оси гребня антициклона", а этот синоптический процесса практически всегда сопровождается туманами. Более того, после недавних дождей над увлажненной землей туманы будут еще более густыми. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Туманы ожидаются на большей части территории страны. В западном регионе они будут единичными, а на остальной территории - довольно густыми.

В четверг в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Только в Закарпатье, а днем ​​и во Львовской, Волынской и Ровенской областях возможен небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем ​​в западных регионах и в Винницкой области местами порывы 15-20 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха составит +1-6 градусов, в южных и восточных областях +5-10. В дневные часы +10-15, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны будет очень тепло для ноября, вплоть до +18 градусов. в Карпатах ночью небольшой мороз до -1, днем ​​тепло - до +10градусов.

В четверг в Киеве и области облачно с прояснениями, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2-4, днем ​​+11-13 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что октябрь в Киеве оказался холоднее нормы. За месяц почти не было дождей.

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