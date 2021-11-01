В Киеве октябрь 2021 года оказался холоднее и гораздо суше климатической нормы. Об этом сообщает обсерватория имени Бориса Срезневского в понедельник, 1 ноября.

"В этом году октябрь в столице оказался достаточно прохладным и сухим. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составила +8,4°С, что ниже климатической нормы 1991-2020 гг. на 0,2°С", - говорится в сообщении.

По данным метеорологов, самым теплым днем ​​было 21 октября, когда максимальная температура составила +18,8°С, а самым холодным оказалось 26 октября с минимальной температурой -2,4°С.

"На проспекте Науки выпало лишь 2 мм осадков, что составляет 4% климатической нормы. В рейтинге самых сухих октябрь этого года в столице был третьим с 1891 года наблюдений", - добавили в обсерватории.

Напомним, что прошедший сентябрь в Украине также оказался холоднее нормы последних 30 лет.

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