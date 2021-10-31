В понедельник, 1 ноября, в Киевской области и столице ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-4° тепла, днем 10-13°.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

Во вторник, 2 ноября, в большинстве южных, центральных и северных областей, днем ​​- в восточных областях и в Карпатском регионе возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, ночью без заморозков. Воздух прогреется до +13, в южной части страны – до +17.

В Киевской области и в столице 2 ноября утром и днем ​​небольшой дождь, от +8 до +13°.

3 ноября и 4 ноября синоптики прогнозируют почти во всех регионах кратковременные дожди с сохранением теплой погоды.

Напомним, что при сухой погоде и показаниях термометров до +18 градусов в ряде регионов продолжит действовать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Еще в Украине участились землетрясения, что ученые связывают с глобальным потеплением. "Если таяние ледников из-за глобального потепления продолжится, то поднимется уровень океана, следовательно, увеличится давление на земную кору. А это приведет к увеличению числа землетрясений", - рассказывал в 2018 году профессор Кубанского госуниверситета Владимир Бабешко.

Также "Страна" писала, что сентябрь-2021 был одним из самых холодных за последние годы. Средняя температура в Киеве была ниже климатической нормы последних 30 лет. Среднемесячная температура воздуха в Киеве составляла всего +13,6 градусов, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.