На ближайших выходных, 30 и 31 октября, в Украине сохранится солнечная погода без осадков. Теплее всего в субботу будет в Закарпатской области. При этом в воскресенье в некоторых регионах ожидаются заморозки.

Об этом гласит прогноз погоды от Укргидрометцентра.

На западе Украины днем 31 октября столбики термометров поднимутся до +12...+17 градусов, ночью будет прохладнее +1...+3. При этом в Черновицкой области температура воздуха опустится до -1 градуса. А в Закарпатской области ожидается совсем теплая погода - до +17 градусов.

В северных областях завтра днем +11...+13 градусов. В восточных регионах также. На юге Украины днем в субботу столбики термометров покажут +12...+14. В центральной части страны ожидается до +11...+14 градусов.

В Киеве днем температура воздуха поднимется до +14 градусов.

В последний день октября также по всей стране будет солнечно и без осадков. Однако последняя ночь октября для многих регионов будет морозной.

В ночь на воскресенье, 31 октября, средняя температура воздуха по Украине будет в районе от -6 до +5 градусов, днем воздух прогреется до +11...+14. В Черновицкой области ночью будет холоднее всего, там столбики термометров покажут до -6 градусов. Также морозы ночью ожидаются в Одесской, Херсонской, Запорожской, Черкасской и Луганской областях.

В Киеве в воскресенье будет тепло и сухо. Температура воздуха ожидается от +12 до +14 градусов. Ночью же столбики термометров покажут от +3 до +5.

Ветер в субботу и воскресенье подует южный и южно-восточный.

Прогноз погоды на 30 и 31 октября в Украине

Напомним, сегодня днем воздух прогреется до +16.

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