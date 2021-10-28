В четверг, 28 октября, в Украине будет сухая погода, местами столбики термометров поднимутся до отметки в +16 градусов. В ряде регионов объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, теплее всего будет в западной части Украины. Днем столбики термометров поднимутся до +12...+16 градусов, а ночью похолодает до -1...+7.

В восточных регионах страны днем температура воздуха будет колебаться между +11 и +14 градусах. Ночью же будет значительно прохладнее, столбики термометров опустятся до отметок +5...+8.

На юге Украины температура воздуха днем будет +13...+15, а ночью +6...+8.

В Киеве и северных областях Украины днем столбики термометров поднимутся до +12....+14. Ночью температура воздуха опустится до +5...+9.

Согласно данным Укргидрометцентра 28-29 октября в западных областях (за исключением Закарпатской), восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Винницкой, Житомирской и Киевской областях преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, минувший сентябрь в Украине оказался холоднее нормы последних 30 лет. Среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла +13,6 градусов.

Также "Страна" сообщала, что 12 октября Буковель засыпало первым снегом.