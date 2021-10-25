Синоптики прогнозируют существенное похолодание в Украине и уже в ночь на вторник, 26 октября, в некоторых регионах страны температура воздуха опустится до семи градусов мороза.

Об этом говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Серьезное ночное похолодание коснется восточных регионов Украины. В частности, в Луганской области прогнозируют понижение температуры до -5...-7 градусов, на остальной территории Донбасса - до -4...-6. На остальной территории Украины ночью от 0 до -4 градусов.

В дневные часы ожидается достаточно теплая для последней декады октября погода. Синоптики прогнозируют +9...+14 градусов.

Теплее всего будет на западе Украины, где синоптики обещают +12...+14. А прохладнее всего будет в северных регионах, где после морозной ночи воздух прогреется не выше +10 градусов.

В Киеве ночью до двух градусов мороза, в дневные часы потеплеет до +9...+11 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что июль 2021 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю метеонаблюдений.

Также мы сообщали, что после снегопадов в Бразилии цены на сахар достигли четырехлетнего максимума, кофе тоже дорожает.