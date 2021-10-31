В воскресенье, 31 октября, в Украине сохранится туманная погода, а температура воздуха днем не будет превышать 14 градусов тепла. Ночью ж показатель опустится до -4 по Цельсию, передает "Укргидрометцентр".

Так, на западной части страны ожидается 12-15 градусов по Цельсию днем, а вечером показатель упадет до 0-5 со знаком "плюс".

Жителей северных областей ждут дневные 10-13 градусов, а ночью от 1 до 4 по Цельсию.

Похожая ситуация будет, и на востоке: синоптики прогнозируют 10-14 тепла днем и до -4 мороза ночью.

Украинцам в южных областях сегодня стоит готовиться к 11-16 тепла днем. Ближе к вечеру показатель опустится до 3-7 по Цельсию.

Центральные области сегодня ожидают дневные 10-13 тепла, а ночью около 1-4 градусов.

Напомним, на ближайших выходных, 30 и 31 октября, в Украине сохранится солнечная погода без осадков. Теплее всего в субботу будет в Закарпатской области. При этом в воскресенье в некоторых регионах ожидаются заморозки.

До этого "Страна" писала, что минувший сентябрь в Украине оказался холоднее нормы последних 30 лет. Среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла +13,6 градусов.