В четверг, 28 октября, температура воздуха в Украине поднимется днем ​​до +10...+15 градусов. На северо-востоке страны ожидается +8...+11 градусов, а в столице днем около +12.

Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Дождей каких-то существенных не видно в Украине, только завтра немного коснутся Черниговщины, Сумщины, Полтавщины и восточных областей незначительные осадки. В Киеве четверг сухой и умеренно теплый, днем ​​до +12 градусов", - написала синоптик.

По ее словам, в выходные украинцев ожидает комфортная погода с ясным небом, солнцем и температурой воздуха +10...+15 градусов, в западных областях - до +18 градусов.

"Поэтому уж, кто хочет и может, планируйте свежий воздух, разбегайтесь на социальные дистанции и прячьтесь от вирусов среди красивых желтых листьев, романтических туманов и замечательных провинциальных музеев", - говорится в сообщении синоптика.

Как писала "Страна", сегодня ночью во многих регионах ударят морозы: сильнее всего похолодает в восточных областях, в частности, в Луганской области столбики термометров могут опуститься до отметки -7 градусов.

Напомним также, что Минрегион сообщил о подключении 70% жилых домов в конце октября, а треть жилых домов в стране остаются без отопления.